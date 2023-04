O tenista português Nuno Borges foi eliminado esta terça-feira no Estoril Open, na primeira ronda, ao perder frente ao francês Quentin Halys, em dois sets.

Frente ao atual número 80 do ranking ATP, Nuno Borges, 65.º, perdeu pelos parciais de 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e 19 minutos de jogo.

No primeiro set, Halys quebrou o serviço de Nuno Borges para fazer 5-3 e não desperdiçou a seguir, fechando o set a seu favor.

No segundo set, Borges perdeu o jogo de serviço que lhe daria o 4-3, vantagem conseguida por Halys, que confirmou o break com o 5-3. Borges reduziu depois para 5-4 e ainda evitou dois match-points, mas não anulou o terceiro. Pelo meio, dispôs de ponto de break para o 5-5, mas não conseguiu fechar, consumando a derrota com três pontos consecutivos perdidos de seguida.

O maiato de 26 anos cai pela primeira vez na primeira ronda, depois de ter chegado à segunda nos dois anos anteriores.

Desta forma, o único português que segue em prova no quadro de singulares masculinos é João Sousa, isto porque Pedro Sousa também foi eliminado esta terça-feira.

Borges continua em ação em pares, sendo que vai defender, ao lado de Francisco Cabral, o título de 2022.