Gael Monfils, antigo número seis do ranking mundial, vai marcar presença no Estoril Open de 2024, anunciou a organização do torneio esta quinta-feira.



Depois de Casper Ruud, 11.º do mundo, a mais recente confirmação é o tenista francês (76.º do ranking ATP), que regressa ao torneio português 250 do ATP Tour, depois de ter sido eliminado em 2019, nos quartos de final, pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina.



Detentor de 12 títulos e semifinalista de Roland Garros (2008) e US Open (2016), o tenista de 37 anos vai tentar vencer pela primeira vez o torneio, que irá decorrer entre 30 de março e 7 de abril.