Depois de vencer a edição de 2023, o tenista Casper Rudd estará novamente presente no Millennium Estoril Open em 2024 na nona edição do torneio que irá realizar-se de 30 de março a 7 de abril no Clube de Ténis do Estoril.

«Estou muito entusiasmado por voltar à zona do Estoril e Cascais para competir de novo no Millennium Estoril Open. Passei uma bela semana em Portugal este ano, com muito sol e o estádio sempre cheio; consegui o décimo troféu ATP da minha carreira, pelo que o título acabou por ter um significado redobrado para mim», referiu o tenista de 24 anos, citado pela organização do torneio ATP 250 português.

Em 2023, o tenista norueguês, que ocupa atualmente o 11.º lugar no ranking da ATP, chegou ao Millennium Estoril Open como número 4 do Mundo e venceu o torneio ao bater na final o sérvio Miomir Kecmanovic. Dois meses depois, chegou à final do Roland Garros, perdendo para Novak Djokovic. Em setembro de 2022, quando perdeu a final do US Open para Carlos Alcaraz, atingiu a melhor classificação na carreira - o segundo lugar do ranking - tendo ficado apenas a uma vitória de alcançar o topo da classificação.

O norueguês é detentor de 10 títulos no ATP Tour, três vezes vice-campeão em torneios do Grand Slam, finalista de Roland Garros (em 2022 e 23) e do US Open (2022) e vem a Portugal tentar revalidar o título que venceu em 2023.