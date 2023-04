Casper Ruud, vencedor da edição deste ano do Estoril Open, regressou nesta segunda-feira ao pódio do ATP World Tour.

Na mais recente atualização do ranking, o top-10 mantém os mesmos tenistas, mas há várias mudanças de posições. Além da subida de um lugar de Ruud, que nesta semana foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo, Daniil Medvedev escalou também uma posição (é agora 4.º) e Holger Rune, finalista vencido do torneio monegasco, escalou no 9.º para o 7.º posto.

Stefanos Tsitsipas, que defendia mil pontos em Monte Carlo devido à vitória em 2022 mas acabou por somar apenas 120 por não ter ido além dos quartos de final, caiu do 3.º para o 5.º lugar, enquanto Felix Auger-Aliassime também perdeu duas posições, sendo agora 9.º na hierarquia.

Djokovic, que foi afastado nos oitavos de final de Monte Carlo, mantém-se na liderança do ranking, beneficiando da ausência de Carlos Alcaraz (2.º) do torneio por lesão.

Nuno Borges mantém-se como o melhor português apesar da queda de 16 posições para 79.º.

O ranking feminino continua a ser liderado pela polaca Iga Swiatek.