Líder do campeonato nacional de hóquei em patins, o Benfica venceu este domingo na receção ao GRF Murches, por uns expressivos 14-3, em jogo da 24.ª jornada da fase regular.

Para os encarnados, marcaram Nil Roca (3m), Pablo Álvarez (5m, 6m, 33m e 40m), Edu Lamas (8m), Diogo Rafael (13m, 21m, 22m, 28m, 32m e 43m), Lucas Ordoñez (23m) e Martim Costa (39m). Paulinho (19m e 20m) e João Maló (24m) marcaram para a formação forasteira.

No Dragão, o FC Porto também goleou, na receção ao Parede, por 10-3. Um resultado que, de resto, confirma a descida de divisão da equipa de Cascais, a par do Paços de Arcos e do Juventude de Viana.

Gonçalo Alves (12m, 36m e 37m), Ezequiel Mena (15m), Reinaldo García (20m, 38m, 43m e 47m), Rafa (39m) e Diogo Barata (41m) festejaram para dragões, Rafael Lourenço, com um hat-trick (20m, 35m e 43m) esteve em destaque pelo Parede.

Já o Sporting recebeu e venceu o SC Tomar por 8-6, no Pavilhão João Rocha.

Ferran Font, Toni Pérez (3x), Henrique Magalhães, Gonzalo Romero (2x) e João Souto marcaram para os leões.

Assim, a duas jornadas do final da fase regular, o Benfica lidera a tabela classificativa com 63 pontos, mais cinco do que o Sporting. O OC Barcelos é terceiro, com 55 pontos, ao passo que o FC Porto é quarto, com 51 pontos.

Os outros resultados do dia:

HC Braga - Riba d’Ave, 6-5

Valongo - Juventude de Viana, 3-5

Oliveirense - Óquei de Barcelos, 3-3

Famalicense - Paço de Arcos, 6-7