Depois de ter superado toda a fase de qualificação, Henrique Rocha foi, esta terça-feira, eliminado na primeira ronda do Estoril Open por Bernabé Zapata Miralles.



O tenista espanhol, 43.ª da hierarquia mundial, derrotou o português por parciais de 6-4 e 6-2 ao cabo de cerca de hora e meia de jogo. Apesar da eliminação, o tenista luso, 596.º do ranking ATP, jamais irá esquecer este encontro, uma vez que foi o seu primeiro num quadro principal de um torneio ATP.



À mesma hora, Ben Shelton bateu Constant Lestienne por duplo 7-5.



No primeiro encontro no pó de tijolo e na Europa, o norte-americano, 39.º do ranking, foi obrigado a salvar um set point no seu serviço no final da primeira partida. De seguida, quebrou o gaulês e fechou o parcial por 7-5.



No segundo set, Shelton teve break de avanço, mas Lestienne recuperou e o encontro ficou decidido nos jogos finais.



Nota ainda para o triunfo fácil do sérvio Miomir Kecmanovic frente ao italiano Luca Nardi por 6-4 e 6-1 e vai enfrentar na segunda ronda o vencedor da batalha entre Ramos-Vinolas e Rodionov.



Na próxima ronda Miralles vai defrontar o segundo pré-designado, Hubert Hurkacz, enquanto Shelton vai jogar contra o vencedor do duelo austríaco entre Thiem e Ofner.