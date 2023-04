Seba Báez, vencedor do Estoril Open em 2022, iniciou a defesa do título no torneio português com um triunfo frente a Radu Albot.



O argentino, quinto pré-designado no pó de tijolo de Cascais, foi mais forte que o tenista moldavo no final do primeiro parcial e conseguiu o break para 6-5. Depois, o 32.º da hierarquia mundial fechou o primeiro set por 7-5.



Albot tentou reagir na segunda partida e levar o jogo a um terceiro set. O número 106 do ranking ATP esteve a liderar por 5-2, mas Baez conseguiu duas quebras de serviço consecutivas e ficou com serviço para fechar o encontro. Porém, o argentino foi quebrado e acabou por confirmar o triunfo apenas no tiebreak.



Na ronda seguinte Báez vai defrontar o compatriota Pedro Cachín, tenista que derrotou Chun-Hsin Tseng por duplo 6-4 no primeiro jogo do dia.



Diego Schwartzman contra Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi frente a Fabio Fognini são os restantes jogos desta segunda-feira. Terça-feira é dia de Nuno Borges entrar em court frente ao gaulês Quentin Halys enquanto João Sousa mede forças com o italiano Giulio Zeppieri. Nota ainda para o duelo austríaco entre Dominic Thiem e Ofner.



A TVI vai, lembre-se, transmitir dois encontros desta terça-feira.