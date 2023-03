Hubert Hurkacz vai disputar o Estoril Open pela primeira vez, informou a organização do torneio.



O polaco, número 9 da hierarquia mundial, recebeu o wild card "especial" para a prova depois da desistência por lesão de Sebastian Korda.



«Olá a todos, estou muito entusiasmado por jogar no Estoril. Vai ser o meu primeiro torneio em terra batida e também nunca estive aí. Venham-me apoiar, vemo-nos lá», disse o tenista, num vídeo divulgado pela organização.



Hurkacz vai ter estatuto de segundo cabeça de série do Estoril Open.