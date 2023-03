Ben Shelton já é o atual 39.º do ranking mundial de ténis, mas, aos 20 anos, vai estrear-se a jogar na Europa em Portugal, no Estoril Open.

A organização do ATP 250 português confirmou esta quinta-feira que decidiu dar ao jovem norte-americano o último wild card para o quadro principal do torneio que se realiza no Clube de Ténis do Estoril.

Até ao ano passado, Shelton havia apenas feito carreira no circuito norte-americano de ténis. Estreou-se a jogar fora de portas em janeiro, no Open da Austrália, e impressionou logo aí: chegou aos quartos de final, eliminatória na qual caiu perante o compatriota Tommy Paul.

Agora, Ben Shelton vai estrear-se a jogar em solo europeu, no Estoril Open, que se realiza este ano de 1 a 9 de abril.