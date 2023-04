Miomir Kecmanovic apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do Estoril Open ao derrotar Zapata Miralles em dois sets.



O sérvio, que está a disputar o principal torneio português, derrotou o espanhol, 43.º da hierarquia mundial, por 7-5 e 6-2 em cerca de hora e meia. O 40.º do ranking ATP continua sem ceder qualquer set no torneio.



O sexto cabeça de série vai defrontar nas meias-finais o italiano Marco Cecchinato, que horas antes tinha afastado Alejandro Davidovich Fokina.



Dominic Thiem-Quentin Halys e Casper Ruud-Seba Baez são os encontros que ainda se vão realizar, esta sexta-feira, no Clube de Ténis do Estoril.