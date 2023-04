O tenista italiano Marco Cecchinato garantiu, ao início da tarde desta sexta-feira, o apuramento para as meias-finais do Estoril Open, garantindo a primeira de quatro vagas nessa fase do torneio português.

Cecchinato, atual 96.º classificado do ranking, venceu o número 24 mundial em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 7-6 (7-5), em duas horas e nove minutos.

Nas meias-finais, Cecchinato vai defrontar o vencedor do encontro entre o sérvio Miomir Kecmanovic e o espanhol Bernabé Zapata Miralles.