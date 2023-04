Quentin Halys alcançou a primeira meia-final da carreira num torneio ATP no Estoril Open. O tenista gaulês derrotou, esta sexta-feira, Dominic Thiem em dois parciais: 6-1 e 6-4 ao cabo de uma hora e 19 minutos.



O francês, 80.º da hierarquia mundial, arrasou o austríaco no primeiro parcial por 6-1. Apesar de ter sido quebrado ao quinto jogo do segundo set, o campeão do US Open em 2020 deu mais luta. Ainda assim, Halys, que eliminou Nuno Borges na primeira ronda, acabou por triunfar por 6-4.



Halys aguarda o desfecho do encontro entre o primeiro cabeça de série, Casper Ruud, e o campeão da edição passada do Estoril Open, Sebastián Báez, para conhecer o seu oponente nas meias-finais. Lembre-se que Kecmanovic e Cecchinato vão jogar a outra meia-final.