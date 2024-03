O FC Porto apresenta-se no António Coimbra da Mota sem surpresas.

Sérgio Conceição vai fazer alinhar o onze habitual, o mesmo que montou nos últimos quatro jogos oficiais.

Assim, o médio espanhol Nico González, que esteve a contas com problemas físicos até vésperas do encontro com o Estoril, é titular na partida deste sábado à noite.

Do lado da formação da Linha, Vasco Seabra promove duas alterações comparativamente com o último jogo: Pedro Álvaro e Rafik Guitane, lesionados, são rendidos por Mangala e Tiago Araújo.

Onze do Estoril: Marcelo Carné; Bernardo Vital, João Basso e Mangala; Wagner Pina, Mateus Fernandes, Zanocelo e Tiago Araújo; Rodrigo Gomes, Cassiano e Heri.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela e Nico González; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson.