O Estoril informou que Frederik Winther vai deixar o emblema da linha com efeitos imediatos.

Em comunicado, o emblema da Liga refere que o defesa dinamarquês está de regresso ao clube detentor do passe - o Augsburgo - que entretanto chegou a acordo com os suecos do Hammarby para uma transferência em definitivo.

O defesa dinamarquês Frederik Winther vai rumar à Suécia, antecipando o final do empréstimo ao Estoril Praia, ao qual tinha sido cedido pelo Augsburgo, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Frederik Winther chegou ao Estoril já perto do fecho do último mercado de inverno e participou em apenas dois jogos.