Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting em Alvalade (3-0):

«Acho que enquanto esteve 11 para 11 conseguimos discutir o jogo. Obviamente, com o Sporting muito bem, mas estávamos competitivos. Viemos para a segunda parte com muita vontade de arrancar pontos, mas no nosso melhor momento acabámos por sofrer uma expulsão.

A partir dese momento, o jogo fica fechado. Se com 11 era difícil, com dez tornou-se muito mais difícil.»

[Golo do Sporting pouco antes do intervalo também abalou a equipa?]

«Sabemos que estes jogos são sempre extremamente difíceis. Para se conseguir ganhar, temos de estar no nosso máximo e o adversário numa noite menos boa. O golo torna tudo mais difícil. Mas o golo não nos abalou. Motivou-nos ainda mais porque vínhamos com a ideia de pontuar.

Com 1-0 fomos se calhar muito precipitados na forma como tentámos fazer o 1-1 com dez e fomos altamente penalizados na forma como sofremos os dois golos.»

[Estoril tranquilo?]

«Tranquilidade acho que não existe muito em todas as equipas. A proximidade pontual é curta. No entanto temos conseguido manter-nos no sétimo lugar. Vai ser difícil, mas temos muita vontade. Conseguimos trazer jogadores com valências diferentes no mercado de inverno. Acho que vamos fazer uma segunda volta equilibrada e interessante, sabendo que os pontos estão cada vez mais difíceis, mas podem contar com o Estoril para disputar todos os jogos.»