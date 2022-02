Joãozinho, jogador do Estoril, em declarações na flash interview da Sport TV após o Sporting-Estoril (3-0):

«Tivemos um lance ou outro, como o Sporting, mas o jogo estava bem controlado [até ao golo de Pote]. Acho que a equipa entrou bem na segunda parte, mesmo não criando tanto perigo. O Sporting [também] não estava a criar nada de especial. Se é difícl jogar 11 contra 11 com o Sporting, com dez ainda é pior.

O Estoril bateu-se bem e estava dentro do jogo para o disputar até ao final.»

[Sobre a expulsão de Raul Silva pouco depois dos 60 minutos]

«Pareceu-me que chutou a bola contra o jogador do Sporting e deu lançamento. O VAR chamou e tenho de ver as imagens. Acho que a expulsão foi determinante para nos tirar completamente do jogo. Com 11 contra 11, podíamos disputar o jogo até final, porque com 1-0 tudo é possível.

A equipa tenta jogar contra quem quer que seja. O Estoril joga bom futebol. Passámos uma fase complicada depois do covid, mas passámos bem essa fase. Estamos com 30 pontos e há que ir buscar mais, porque esta equipa tem uma alma enorme. Vamos em busca dos nossos objetivos.»