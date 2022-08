O Estoril confirmou esta terça-feira a contratação de Erison, avançado de 23 anos, que chega por empréstimo do Botafogo liderado por Luís Castro, até ao final da presente temporada.

Um avançado possante que ganhou a alcunha de «El Toro», atribuída pela claque do Botafogo, e que perdeu espaço na equipa de Luís Castro, depois da contratação do ex-portista Tiquinho Soares.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Estoril fica com opção de compra no final do período de empréstimo, fixada em 2,5 milhões de euros por 50 por cento do passe.