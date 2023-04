Ricardo Soares, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, sobre o Santa Clara (3-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

- Foram vários os momentos do jogo, a equipa foi muito competente em muitos períodos da partida. Conseguimos gerir a vantagem de forma consistente e atacámos a baliza adversária com critério. Obviamente que um treinador fica sempre satisfeito quando faz três golos e não sofre nenhum. Os jogadores já mereciam esta vitória, por tudo o que têm feito, os adeptos também. Hoje apoiaram incansavelmente a equipa do princípio ao fim e esta vitória também é para eles.

Controlo em todas as fases do jogo foi importante?

- Neste momento temos de reparar em duas coisas. A nossa vontade na construção do resultado vem do processo. Claro que houve muita vontade, muito trabalho, mas fundamentalmente veio dos jogadores acreditarem no processo. A equipa está cada vez mais bem preparada. Ainda há um longo caminho para percorrer, mas estamos no rumo certo.

Seis pontos de vantagem sobre o Marítimo?

Agora será muito mais fácil trabalhar sobre vitória do que sobre derrotas, temos de perceber que há momentos. Não é normal as equipas que lutam pela manutenção estarem tantos jogos sem pontuar. Sabemos qual é o caminho que temos de faze para chegar ao destino que queremos.

Foi importante marcar na primeira parte em que a equipa jogou contra o vento?

- Extremamente importante. Os jogadores ficam desconfortáveis, é difícil para as três equipas, incluindo os árbitros. Sabíamos que ia ser difícil jogar contra o vento, mas alertamos os jogadores para essa situação. Estou feliz porque estes jovens estão a crescer, agradou-me sobremaneira a adaptação aos vários momentos do jogo. O estarmos em vantagem, não permitir muitas oportunidades ao adversário. Estou satisfeito como crescimento da equipa.

Balanço destes dois meses no Estoril?

O que disse há dois meses é que este era o maior desafio da minha carreira. Encontrei um clube altamente profissionalizado, muito bem organizado, acredito na competência do trabalho. Os dados estão aí, olho para o nosso trabalho no dia a dia e sinto que temos todas as condições. O clube dá-nos todas as condições para podermos trabalhar sem nada que nos falte, só temos de nos preocupar em fazer o nosso melhor. O que pensava há dois meses está agora reforçado, é mesmo o desafio mais difícil da minha careira.

Titularidade de Rafik Guitane?

Não gosto muito de individualizar, mas o Guitane fez um bom jogo, tem trabalhado muito bem. Nada é dado pelo treinador, eles é que têm de conquistar durante a semana, têm que mostrar que são mais competentes do que o colega do lado. Os meus jogadores sabem que para jogarem têm de trabalhar muito. O Guitane foi prejudicado pelo ramadão, mas à semelhança de todos, tem trabalhado muito bem e mereceu esta oportunidade.