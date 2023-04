Figura: toda a simplicidade nos pés de João Carvalho

Grande jogo de João Carvalho a deixar a sua marca bem visível em praticamente todos os setores do campo. Jogou mais uma vez ao lado de João Gamboa, mas com liberdade para se movimentar na vertical, tanto no apoio ao ataque, como no reforço da defesa. Jogou simples, ao primeiro toque, marcando o ritmo da equipa, com súbitas mudanças de flanco, com passes bem medidos, que permitiram à equipa encontrar espaços e progredir no terreno. Quase toda a dinâmica do Estoril passou pelos pés deste jogador formado no Benfica que assumiu ainda quase todos os lances de bola parada. A fechar o jogo, deu início ao rápido contra-ataque que permitiu ao Estoril chegar ao terceiro golo. Um jogo em cheio.

Momento: penálti caído do céu

O Estoril já vencia por 1-0 quando Nuno Almeida, alertado pelo VAR, foi rever as imagens de um lance que tinha passado despercebido a toda a gente em campo. Uma bola dividida entre Tiago Santos e Allano que, afinal, foi uma falta do brasileiro sobre o lateral canarinho. Um penálti que acabou por ser convertido por Carlos Eduardo e reforçou a vantagem do Estoril antes do intervalo, numa altura crucial do jogo.

Outros destaques:

Tiago Santos

Bom jogo do lateral, com uma tremenda influência no resultado e no jogo tranquilo do Estoril esta tarde. Arrancou a grande penalidade que resultou no 2-0 e, a fechar o jogo, fez a assistência para o terceiro. Jogou sobre a direita e combinou muito bem com Tiago Gouveia, a abrir uma verdadeira brecha na defesa açoriana no lado direito. Não se cansou de subir e descer pelo corredor, como foi evidente no arranque na ponta final do jogo que acabou com o golo de Rodrigo Martins.

Rafik Guitane

Desta vez o jogador francês jogou na zona central do terreno, entre Carlos Eduardo e Tiago Gouveia, de onde arrancou muitas vezes, em drible, a provocar o caos na defesa açoriana. Fez a assistência para o primeiro golo de Alejandro Marqués depois de passar por dois adversários em drible. Um movimento que ensaiou mais vezes, mas sem o mesmo sucesso, ainda assim, abriu espaços para os seus companheiros também invadirem a área.

Gabriel Silva

Entrou no início da segunda parte, mas foi o melhor jogador do Santa Clara em campo. Entrou para abanar o jogo, com boas movimentações e até esteve perto de marcar num livre que não passou longe da barra.