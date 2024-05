Vasco Seabra afirma que o Estoril tem de ser muito «competitivo e competente» para conseguir vencer o Sporting.

Na antevisão ao jogo com os leões, o técnico da formação canarinha deu os parabéns ao novo campeão nacional, mas deixou a garantia que o objetivo passa por tentar somar os três pontos.

«Tenho de felicitar os campeões nacionais, que foram a melhor equipa e justos vencedores da Liga. Aquilo que espero é um Sporting campeão, com uma ou outra mexida, mas com o mesmo espírito. Vai ser um adversário fortíssimo, com jogadores de grande qualidade e uma ideia de jogo enraizada. Temos de ser muito competitivos e competentes para fazer o nosso campeonato e conseguirmos os três pontos», afirmou.

Relativamente à luta pela permanência, Vasco Seabra admitiu que não olha para os adversários, apesar da luta pela permanência estar muito renhida.

«Gostamos pouco de estar a olhar para os outros. Temos 33 pontos, devíamos ter mais, mas queremos terminar o jogo com 36. Durante a semana, estivemos muito focados. Por isso, mais do que os pontos, queremos fechar as contas da permanência. Estamos com as contas do nosso lado e só dependemos de nós», acrescentou.

O jogo entre Estoril e Sporting tem início às 18h deste sábado, no Estádio António Coimbra da Mota.