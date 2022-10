O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Amora (3-2), em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Jogo não foi nada fácil, pois não] «Não, e já sabíamos que não ia ser nada fácil. Estes jogos são sempre complicados. Quando as equipas recebem adversários do escalão acima fazem sempre pela vida, querem-se mostrar. Estávamos à espera desse jogo complicado, mas ainda assim devíamos ter feito mais para contrariar esse jogo ofensivo e defensivo do Amora. Muito por mérito do Amora, mas por demérito nosso, tivemos dificuldades em ligar o jogo, principalmente na primeira parte.

Ao intervalo tentámos passar tranquilidade à equipa, sentimos que as coisas não estavam a correr bem. Lançámos o desafio de fazermos um golo nos primeiros 15 minutos, conseguimos, e depois tornou-se mais fácil, até com o 2-1. Mas não fizemos o jogo que habitualmente gostamos de fazer.»