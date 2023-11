Vasco Seabra, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, diante do Mafra (2-1), em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Terceira vitória consecutiva. Este é o melhor Estoril da época?

- Em termos de sequência é importante para nós porque tivemos três vitórias seguidas, mas temos claramente de perceber que hoje foi um jogo difícil, com um adversário bom, com dinâmicas difíceis de contrariar. Estávamos um bocadinho perturbados com bola, estávamos com marcações individuais e com dificuldades em sair delas. Os jogadores foram muito capazes na segunda parte e estiveram mais próximos daquilo que temos feito neste período. Temos de continuar a trabalhar para fazer coisas que hoje não fizemos tão bem.

Foi sobretudo uma boa segunda parte?

- Sim, o Mafra foi uma equipa difícil, contrariou os nossos posicionamentos e nós estávamos com alguma impaciência para encontrar espaços. Tivemos uma bola no poste e mais duas situações claras, mas o jogo foi muito dividido. Penso que na segunda parte as coisas inverteram-se um pouco, conseguimos anular o jogo ofensivo do Mafra, chegámos mais à frente e penso que a vitória é um prémio justo.

Silas defendeu que um prolongamento seria mais justo. Concorda?

- Compreendo o Silas a e aproveito para lhe dar os parabéns pelo que tem feito no Mafra. Mas se formos analisar o volume de jogo que tivemos, as oportunidades, penso que a justiça do resultado acaba por se merecida.

Hoje lançou alguns jogadores menos utilizados, como Dani Figeuira, Raul Parra ou Heriberto. Isso reforça a competitividade do plantel?

- Sim, reforça. Acrescento mais alguns jogadores, o Dani, o Raúl Parra, o próprio Heriberto, que tem saído do banco, também acabou por fazer um bom jogo e fez um golo. Ainda temos outros jogadores que hoje não entraram. O João Carlos, o Alex…o Rodrigo Martins não foi convocado, mas também está a merecer uma oportunidade. Isso reflete o grupo do Estoril, com uma grande vontade de ajudar o treinador e de dar soluções.