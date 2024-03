Vasco Seabra olha para o V. Guimarães como um adversário muito intenso e alerta para a procura constante da profundidade. O técnico do Estoril antevê um jogo complicado, em que o segredo passa pelo equilíbrio entre a vertente tática e a componente emocional dos jogadores.

«Mais do que analisar apenas a vertente tática do jogo, devemos tentar observar a componente emocional, este é um jogo para mantermos o foco nessa regularidade, no que podemos explorar. O V. Guimarães é uma equipa muito agressiva, intensa e procura muito a profundidade, temos naturalmente de ter cuidados».

Vasco Seabra recusou ainda atribuir algum eventual favoritismo dos vimaranenses e abordou a relação pessoal que tem com Álvaro Pacheco, técnico da formação adversária.

«Eu e o Álvaro temos uma amizade longa, já é sabido, o importante é que vamos dar um abraço antes e no final do jogo, mas durante os 90 minutos vamos competir e nesse período não olhamos para o banco adversário».