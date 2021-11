O médio do Estoril, André Franco, foi eleitor o melhor jovem da Liga em outubro, numa votação feita pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.



O jogador de 23 anos marcou dois golos, um frente a Gil Vicente e outro ante o Portimonense, e rubricou uma assistência no empate dos «canarinhos» contra o Benfica.



Franco recebeu 15,07 por cento dos votos e superou a concorrência do portista Vítor Ferreira (13,63 por cento) e o bracarense Vítor Oliveira (10,95 por cento).