O Estrela da Amadora pode disputar o Campeonato de Portugal, na próxima temporada, depois de se fundir com o Sintra Football e ficar com a vaga deste no terceiro escalão. A notícia já tinha, de resto, sido avançada pelo Maisfutebol.

Nesta altura, o que é notícia é que os responsáveis por este projeto já procederam à criação e registo comercial da nova SAD, a qual tem sede na Freguesia de Queluz e Belas, concelho de Sintra, com o nome Club Sintra Football - Estrela SAD.

A SAD, que passará mais tarde a chamar-se Club Football Estrela da Amadora (se os sócios do clube da Amadora assim aprovarem esta nova SAD), foi criada com um capital social de 250 mil euros.

Recorde-se que em cima da mesa está um projeto impulsionado por Paulo Lopo, atual administrador e detentor da maioria do capital da SAD do Leixões, que tem uma ligação ao clube e à Amadora, cidade onde cresceu.

Apesar de em teoria se tratar de uma fusão, o objetivo a curto-médio prazo é o de incorporar o Sintra Football, que não tem estádio próprio e atravessa dificuldades financeiras, no novo Estrela da Amadora.

André Geraldes, ex-team manager do Sporting e ex-CEO do Farense, é o nome escolhido para presidir à futura SAD do Estrela e Jorge Jesus irá ser convidado para embaixador. A equipa passará a jogar no Estádio José Gomes, na Amadora.