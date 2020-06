O Estrela da Amadora vai decidir a fusão com o Sintra Football para subir ao Campeonato de Portugal já na próxima época, segundo informação apurada pelo Maisfutebol.

A decisão será tomada no dia 11 de julho, numa assembleia-geral que terá lugar no salão nobre do Estádio José Gomes, pelas 15h30, tendo a convocatória sido anunciada nesta quinta-feira.

Em cima da mesa está um projeto impulsionado por Paulo Lopo, atual administrador e detentor da maioria do capital da SAD do Leixões, que tem uma ligação ao clube e à Amadora, cidade onde cresceu.

Segundo sabe o nosso jornal, Lopo já garantiu através de um familiar o controlo do Sintra Football e, caso a nova SAD avance, irá utilizar a licença desportiva para revitalizar o Estrela da Amadora, promovendo o histórico clube da 3.ª divisão distrital de Lisboa para os Nacionais já na temporada 2020/2021.

Apesar de em teoria se tratar de uma fusão, o objetivo a curto-médio prazo é o de incorporar o Sintra Football, que não tem estádio próprio e atravessa dificuldades financeiras, no novo Estrela da Amadora.

A consumar-se a criação desta nova SAD, a equipa passará a jogar no Estádio José Gomes, que terá obras de requalificação assim que o projeto avance.

O Clube de Futebol Estrela da Amadora disputou a 1.ª divisão durante 16 épocas, tendo conquistado uma Taça de Portugal em 1989/1990. O clube, fundado em 1932, foi extinto em 2011 devido a graves problemas financeiros, tendo sido refundado nesse mesmo ano com a designação de Clube Desportivo Estrela.