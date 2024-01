Têm sido várias as lesões a fustigar o plantel do Estrela da Amadora nas últimas semanas, mas o cenário parece mais aliviado para a receção ao Vizela, agendada para este sábado.

Em conferência de imprensa, o técnico da equipa tricolor, Sérgio Vieira, confirmou a recuperação do guarda-redes Bruno Brígido e deixou em aberto mais regressos na equipa.

«No que diz respeito às opções de jogadores que vêm de lesão, existem realmente dois ou três jogadores que podem ser opção para a posição de defesa central. Podemos ter novidades no ‘onze’ e no banco, estamos nesse processo de retorno de jogadores para essa posição. O risco é preciso ser muito bem calculado e definido, pois não queremos que voltem novamente para o estado de incapacidade. Espero que corra tudo bem no processo e estamos otimistas com esse facto», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Infelizmente, temos sofrido muitas adversidades, mas vamos continuar a aguentar as pancadas, que podem acontecer. Vamos tentar ser positivos e lutar de forma honesta e correta para que as coisas mudem. Com muito trabalho aqui e com o apoio da massa adepta, todos juntos vamos conseguir os objetivos e continuar a fazer crescer o Estrela da Amadora. Foi isso que propusemos e tenho a certeza que vamos conseguir», acrescentou.

Sobre o adversário, o técnico do Estrela espera um Vizela motivado, depois de ter mudado recentemente de treinador, com a saída de Pablo Villar e a entrada de Rúben de la Barrera.

«Esperamos um Vizela motivado. Sentimos que o nosso adversário está numa fase de acréscimo de energia no período de mudança técnica e empataram em casa frente ao Moreirense, uma equipa bem posicionada. Tentou jogar bem nesse jogo e esteve até próximo de ganhar. Conseguimos perceber alguns comportamentos diferentes, mas o que vai acontecer no jogo depende muito de nós», defendeu.

Sérgio Vieira elogiou ainda o reforço Rodrigo Pinho, avançado que vem «para acrescentar do ponto de vista da qualidade, experiência, maturidade e valores humanos».

O Estrela da Amadora recebe o Vizela este sábado, a partir das 15h30.