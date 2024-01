O treinador do Farense, José Mota, garantiu esta sexta-feira que a equipa algarvia vai reagir à pesada derrota que sofreu diante do Estoril já na jornada que se joga neste fim de semana, na qual defronta o Gil Vicente.

«Todos nós que pertencemos ao Farense – adeptos, jogadores, treinadores, dirigentes –, todos nós somos fortes e recuperamos rapidamente dos desaires ou das coisas menos positivas. Portanto, foi uma derrota que, como é óbvio, deixa marcas, mas que nós temos de – e vamos – reagir a esse resultado negativo», começou por dizer, citado pela Lusa, a propósito da derrota por 4-0 diante dos estorilistas.

«Foi um jogo menos positivo da nossa parte. Temos a consciência de que podíamos e deveríamos ter feito mais. Também é verdade que não tivemos um fator muito importante – o fator sorte – do nosso lado, porque as oportunidades de golo foram divididas. Tivemos uma derrota pesada, que não foi merecida, mas o que temos é de pensar no futuro», prosseguiu.

Mota afirmou que o plantel de Faro «trabalhou muitíssimo bem durante a semana» para preparar o encontro com o Gil Vicente, «um adversário de grande valor, com grande experiência na Liga e com jogadores muito experientes».

«Temos de perceber os momentos de jogo e sermos aquela equipa que, quando constrói as oportunidades – e temos construído várias oportunidades –, tem de ser mais eficaz nessa finalização. Se estivermos melhor nesse capítulo, conseguiremos os três pontos que ambicionamos», atirou.

O Farense recebe este sábado o Gil Vicente, a partir das 15h30, em jogo da 16.ª jornada do campeonato português.