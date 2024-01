Luís Freire atinge este domingo, na receção ao Portimonense, a marca redonda de 100 jogos como treinador do Rio Ave. O que é ainda mais curioso, tratando-se do técnico mais jovem da Liga: cumpriu 38 anos no último mês de novembro.

Dos 99 jogos realizados até agora, o Rio Ave venceu 40 deles, empatou 26 e perdeu 33.

A estreia oficial de Luís Freire na formação de Vila do Conde aconteceu a 25 de julho de 2021, na Póvoa de Varzim, em partida da primeira fase da Taça da Liga, que acabou empatada (1-1). Curiosamente, do onze titular utilizado nesse jogo, Luís Freire ainda mantém no plantel oito jogadores: Jonathan Luiz, Costinha, Aderllan Santos, Sávio, Joca, Guga Rodrigues, Vítor Gomes e Zé Manuel.

Recorde-se que o clube não contrata nenhum reforço desde agosto de 2022, devido a uma sanção da FIFA.

Vale a pena sublinhar que Luís Freire completa também no domingo 920 dias como treinador do Rio Ave, o que o torna nesta altura o quarto técnico com mais tempo num clube da Liga, a seguir a Sérgio Conceição no FC Porto (2379 dias), Paulo Sérgio no Portimonense (1425) e Rúben Amorim no Sporting (1401).