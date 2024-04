O empate entre o Estrela da Amadora e o Rio Ave (2-2), este domingo, ficou marcado pela lesão arrepiante de Diogo Fonseca, central da equipa da Reboleira que saiu do relvado com uma suspeita de fratura no tornozelo.

Um lance aos 69 minutos, quando Diogo Fonseca disputava uma bola com Yakubu Aziz e ficou com o pé numa posição que não é habitual, com suspeita de fratura no tornozelo.

A gravidade da lesão ficou desde logo evidente com a reação dos jogadores em campo. Muitos levaram as mãos à cabeça, Miguel Lopes chegou mesmo a chorar.

Os jogadores, incluindo alguns do Rio Ave, fizeram, depois, uma barreira para proteger o jogador que, depois de estabilizado, foi transportado de maca até à ambulância, sob aplausos de todo o estádio, para ser transportado para o hospital.