Sérgio Vieira assumiu nesta sexta-feira que tanto ele como os jogadores do Estrela da Amadora enfrentam um desafio de dificuldade máxima no domingo, no jogo frente ao Marítimo que vai decidir qual das duas equipas vai estar na Liga na próxima época.

Depois de vencer em casa por 2-1, o técnico defende que a equipa vai ter de fazer ainda melhor do que nesse jogo.

«O nosso objetivo é melhorar, é buscar a perfeição, sabendo que a história é diferente. É fora de casa, o fator emocional é diferente...vamos ter, outra vez, de ser nós a transformarmo-nos, eles dentro do campo e nós, equipa técnica e estrutura, a ajudar a que isso possa ser possível», defendeu em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«No último jogo em casa, perante os nossos adeptos, tínhamos essa motivação extra por ser o último jogo em casa, de proporcionar um excelente espetáculo com uma casa cheia e um ambiente fantástico», elogiou o treinador.

«Aquilo que sentimos, pois não estamos na mente de cada jogador, é que a equipa está estável, está equilibrada. Não está ansiosa, nem stressada, nem com a motivação em excesso. Está equilibrada, como sempre esteve», referiu o técnico que surgiu novamente na conferência de imprensa acompanhado pelos seis capitães de equipa.

O Estrela da Amadora, terceiro classificado da II Liga, disputa o último lugar na edição 2023/24 da Liga com o Marítimo, 16.º no final da época na Liga, numa eliminatória a dois jogos.

O jogo está marcado para domingo, às 20h15, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.