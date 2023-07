Miguel Lopes vai acompanhar o regresso do Estrela da Amadora ao escalão principal do futebol português. O clube da Reboleira anunciou a renovação de contrato do lateral para a temporada 2023/24.

O experiente defesa avança assim para a terceira temporada do serviço do Estrela, aos 36 anos.

Na época passada, Miguel Lopes foi utilizado em 21 jogos, marcando um golo importante na segunda mão do play-off de acesso à Liga, frente ao Marítimo, na Madeira.