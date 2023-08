O treinador do Estrela da Amadora prometeu apresentar uma equipa com maturidade e foco no jogo deste domingo diante do V. Guimarães, que marca o regresso da equipa da Reboleira ao principal escalão do futebol português.

«Estamos no início da caminhada. Temos muito para trabalhar, potenciar, por isso estou tranquilo. Queremos corrigir os erros que tivemos durante os momentos competitivos da pré-temporada. A equipa tem maturidade suficiente para proporcionar um bom espetáculo frente ao Guimarães. Estou um pouco alerta apenas para alguns aspetos de performance individual e física, porque a temperatura à hora do jogo irá pesar um pouco no rendimento dos jogadores», projetou Sérgio Vieira em conferência de imprensa.

O técnico do Estrela desvalorizou a recente eliminação dos minhotos das competições europeias e preferiu destaca as qualidades dos homens de Moreno. «Esse fator não nos pode fazer relaxar. Não vamos cair nessa armadilha. Reconhecemos a qualidade e potencial que eles têm enquanto equipa, e do seu treinador, mas olhamos principalmente para nós e queremos fazer um grande jogo, sabendo que ainda estamos longe do nosso melhor. É um processo contínuo que queremos acelerar, e que muito provavelmente irá até final da temporada», referiu.

Sérgio Vieira foi o técnico que conduziu o Estrela na época passada, que terminou com um terceiro lugar e a subida à Liga através do play-off, motivo mais do que suficiente para se manter ao leme da equipa. «A renovação não mexe em nada com o meu rigor, seriedade, ambição e determinação em querer continuar a potenciar o Estrela. Para mim, os contratos valem muito pouco. O mais importante é o caráter das pessoas envolvidas. Tudo o que conseguirmos conquistar será mérito de todos», apontou.

O Estrela não foi das equipas mais ativas no mercado, mas o treinador dos amadorenses garantiu que houve critério nas contratações. «Quem chegou, sabe que veio para acrescentar valor. Naturalmente que o mercado ainda não está fechado, e temos tempo para refletir sobre isso, mas acreditamos muito nos que cá estavam, e sabem que também têm potencial para continuar a crescer», concluiu.

Ronaldo Tavares, avançado do Estrela que vai estrear-se no principal escalão, também falou sobre um sonho que está prestes a tornar-se realidade. «É uma boa oportunidade e um sonho para mim. É a primeira vez que vou jogar na I Liga, e irei dar o meu melhor para ajudar o Estrela a dignificar todo o trabalho que tem sido feito recentemente», afirmou, referindo que pretende superar a dezena de golos no campeonato. «É bom ter mais competitividade, pois temos que estar sempre no limite. O principal objetivo é poder ajudar a equipa. Ainda não estabeleci uma meta, mas os dados dos meus registos enquanto profissional dão uma média de 10 golos, por isso espero conseguir bater os 10 golos nesta temporada», apontou.