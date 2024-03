O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, espera conseguir ultrapassar o Famalicão na tabela classificativa no final do encontro entre as duas equipas, este sábado, a contar para a 26.ª jornada da Liga.

«O nosso foco está nas características do Famalicão, as coisas boas que eles têm, as coisas menos boas que achamos ter identificado, mas acima de tudo darmos continuidade ao nosso processo, à cobrança sobre nós próprios, a ambição de crescermos e a evolução que temos internamente. Se isso acontecer, naturalmente que essa lógica também prevalece e poderemos ultrapassá-los na tabela, algo que poderá acontecer de uma forma natural», afirmou, citado pela Lusa.

O Estrela vem de um triunfo frente ao Casa Pia que, reconhece o treinador de 41 anos, pode dar uma motivação extra: «Embora o nosso foco seja o processo, não podemos negar que, realmente, o inconsciente e o subconsciente de qualquer ser humano, no dia a dia, olha para o resultado final, se conquistámos um ponto ou três, a posição na tabela, é algo que por instantes acontece, ninguém pode negar isso. Mas o maior volume do nosso pensamento e do nosso tempo é olhar para o processo.»

«É um dado interessante e faz parte da nossa lógica sabermos que não defrontámos uma equipa qualquer. Defrontámos uma equipa que ganhou em Guimarães, ao Arouca e sabíamos que em termos emocionais e de tranquilidade mental o nosso adversário ia estar em bom estado e que teríamos de ser muito fortes para ultrapassarmos esse fator a favor do Casa Pia», prosseguiu.

Diogo Fonseco, Miguel Lopes e Mansur já regressaram à competição, depois das respetivas lesões, mas há outros elementos ainda em recuperação.

«Temos ainda o Rodrigo Pinho a recuperar, infelizmente o Gustavo Henrique também está numa situação idêntica, com o João Reis o processo também atrasou um pouquinho, mas o seu regresso está para breve e o resto serão os mesmos. Pode haver mais uma outra situação, mas são situações normais que nem nós próprios sabemos, numa posição ou outra haver um outro desconforto», disse Sérgio Vieira.

O Estrela da Amadora, refira-se, joga em casa do Famalicão este sábado, a partir das 15h30.