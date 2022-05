O Brasil é o país que mais jogadores exporta, com 1.219 futebolistas a alinhar no estrangeiro, e Portugal é o principal destino dos brasileiros, segundo o Observatório do Futebol (CIES).

O relatório do CIES, divulgado esta segunda-feira, e que analisou 2.198 equipas de 135 campeonatos de todo o mundo, indica que, a 1 de maio, o Brasil tinha mais 42 jogadores a atuar no estrangeiro do que em 2017.

Dos brasileiros a jogar fora do país, quase 19 % (231) alinham nos três primeiros escalões do futebol português. Esta rota é descrita pelo CIES como «a principal rota migratória do futebol» mundial.

O Brasil tem ainda 79 futebolistas no Japão, 50 em Itália, 42 nos Emirados Árabes Unidos e 40 em Espanha.

A França surge no segundo lugar do ranking e registou a maior subida, com 978 jogadores a atuar no estrangeiro, mais 208 do que no último relatório. As três primeiras divisões portuguesas contam com 39 franceses.

O CIES aponta mesmo que, «num futuro não muito distante, a França poderá tornar-se o principal exportador de futebolistas» a nível mundial.

Na terceira posição está a Argentina, com 815, seguindo-se a Inglaterra, com 525 futebolistas em ligas estrangeiras, maioritariamente nos outros campeonatos do Reino Unido e da Irlanda.

Já o quinto lugar da Alemanha (441 jogadores) relaciona-se sobretudo com os jogadores de origem turca que partem para o campeonato da Turquia.

Portugal aparece no 13.º lugar, com 300 futebolistas a jogarem em 52 ligas estrangeiras, mais 65 do que em 2017.

O principal destino dos portugueses é Inglaterra, com 31 jogadores, seguindo-se a Turquia (23), a Polónia e a Espanha, ambas com 22.

Portugal é ainda o principal destino dos restantes países lusófonos.

Desde 2017, o número total de futebolistas a atuar em ligas fora do seu país de origem aumentou em quase 2 mil, atingindo 13.929.

Além dos franceses, os maiores aumentos verificaram-se entre os neerlandeses (mais 137) e colombianos (mais 124).