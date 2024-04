Viktor Gyökeres é o jogador mais valioso fora das cinco principais ligas do mundo (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália). A conclusão é de um estudo do Transfermarkt, portal especializado no valor de mercado dos futebolistas.

O avançado do Sporting está avaliado em 55 milhões de euros, assim como Endrick, jogador do Palmeiras, de Abel Ferreira, que em breve vai vestir as cores do Real Madrid.

O campeonato português é o mais representado na lista de 25 jogadores mais valiosos a atuar fora das big-5. No total, 10 jogam na Liga, enquanto sete são portugueses, com destaque para Rúben Neves (40 milhões de euros), no 11.º posto.

Fora do top-10, que pode conferir na galeria associada, estão ainda Orkun Kökcü, Evanilson, Morten Hjulmand e Pote, todos avaliados em 30 milhões de euros, cotação também atribuída ao internacional português Otávio (Al Hilal) e a Lionel Messi (Inter Miami).