Os Camarões golearam, esta quinta-feira, a Etiópia por 4-1, num partida da segunda jornada do grupo A e carimbaram a passagem aos oitavos de final do Campeonato Africano das Nações (CAN).



O anfitrião do torneio entrou praticamente a perder. A Etiópia precisou de apenas quatro minutos para marcar por intermédio de Hotessa. No entanto, a resposta da equipa orientada pelo português António Conceição não tardou e Ekambi igualou aos oito minutos.



O empate persistiu até ao intervao. Ou melhor, persistiu até Vincent Aboubakar assumir o estatuto de herói camarões. O antigo avançado do FC Porto bisou em dois minutos - primeiro de cabeça, depois com um desvio oportuno na pequena área - e deixou António Conceição a celebrar na linha lateral.



O avançado marcou o segundo bis em igual número de jogos e é o melhor marcador do Campeonato Africano das Nações (CAN). Os Camarões chegaram à goleada por Ekambi (também bisou) após uma boa jogada individual.



Os Camarões têm seis pontos em dois jogos e são a primeira equipa a garantir a presença na fase a eliminar. Por seu turno, a Etiópia ainda não pontuou.



O primeiro golo de Aboubakar:



O segundo golo de Aboubakar: