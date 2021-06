[artigo em atualização]



A UEFA anunciou oficialmente que a situação clínica de Christian Eriksen foi «estabilizada». O jogador da Dinamarca caiu desamparado na parte final do primeiro tempo do jogo contra a Finlândia, recebeu manobras de reanimação e evacuado para o hospital.

O primeiro comunicado da UEFA acaba por ser positivo. Confirma o transporte para uma unidade hospitalar e acrescenta que Eriksen está estável. O atleta terá de ser submetido a uma bateria de exames complementares.

Está a decorrer uma reunião entre a UEFA, a equipa de arbitragem e os responsáveis da Dinamarca e da Finlândia. Às 18h45 haverá uma atualização oficial sobre a partida, que poderá ainda ser reatada.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.