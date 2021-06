Alinhou como titular nos dois encontros já disputados pela Áustria no Euro 2020, com 45 minutos na vitória ante a Macedónia do Norte (3-1) e 84 na derrota ante os Países Baixos, por 2-0.

Aleksandar Dragovic, central de dupla nacional (austríaca e sérvia), de 30 anos, tem uma carreira de várias aventuras na Europa: passou pelo Áustria Viena, Basileia, Dínamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester e agora vai rumar ao Estrela Vermelha.

E foi na sua passagem pelo Basileia que teve um dos momentos mais caricatos, mas também algo problemáticos, que causou quando venceu a Taça da Suíça, em 2012.

O político Ueli Maurer, então chefe do Departamento de Defesa, Proteção Civil e Desporto, juntou-se à cerimónia para entregar as medalhas e Dragovic, atrás dele, deu-lhe palmadas na careca.

O caso teve grande impacto junto da comunicação social e da opinião pública, tendo as críticas aumentado mais depois de Dragovic ter tido que tudo tinha sido «muito divertido». Mais tarde, o sólido defesa central apresentou-se no Palácio Federal, em Berna, para um pedido de desculpas pessoal. Um porta-voz do Basileia justificou que, «no meio da euforia, Dragovic se tinha excedido, sem fazer ideia de quem era Maurer».

Este texto foi baseado no perfil de Aleksandar Dragovic, que pode ler no dossier dedicado à seleção da Áustria, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.