A UEFA não deu autorização para que a Arena de Munique, na Alemanha, fosse iluminada com as cores do arco-íris no jogo entre Alemanha e Hungria, na quarta-feira, por ser uma forma de protesto contra uma lei húngara.

O organismo que rege o futebol europeu justificou em comunicado a decisão dizendo que «pelos seus estatutos, a UEFA é uma organização política e religiosamente neutra».

O recinto do Bayern de Munique seria iluminado com as cores do arco-íris, símbolo associado à comunidade LGBT, no embate entre alemães e húngaros da terceira e última jornada do Grupo F do Euro 2020, para além de hasteadas bandeiras multicoloridas no recinto.

A iniciativa pretendia afirmar o apoio à comunidade LGBT da Hungria, país que aprovou recentemente uma lei que proíbe a divulgação de conteúdos sobre orientação sexual a menores de 18 anos.

A UEFA diz acreditar que «a discriminação só pode ser combatida em estreita colaboração com os outros», propondo que a cidade alemã ponha o projeto em prática noutra data, mais concretamente no dia 28 de junho, dia da parada do Christopher Street Day.