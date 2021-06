Steven Defour, médio que passou pelo FC Porto e anunciou recentemente o fim da carreira aos 33 anos, mostrou-se convicto numa vitória da Bélgica sobre Portugal neste domingo e projetou aquilo que espera que seja o jogo.

«Portugal vai esperar por nós na esperança de nos poder fazer estragos no contra-ataque. Não devemos [Bélgica] jogar como contra França em 2018. Temos de jogar com a cabeça. Creio que a seleção belga tem qualidade para se exibir bem nestes jogos, mas temos de ver se consegue fazê-lo. (...) Creio que temos mais qualidade individual», disse o ex-médio belga, que apostou nuam vitória da sua seleção por 2-1.

Defour chamou a atenção para um jogador de Portugal em particular. «Vi alguns jogos de Portugal e acho que o outro jogador a ter em conta é o Renato Sanches. Mudou o jogo com a Hungria quando entrou e depois com a França, é muito eficiente. É um jogador a ter em conta», disse, realçando ainda a qualidade de Diogo Jota, Bernardo Silva e Pepe, para além do incontornável Cristiano Ronaldo. «Não é um jogador que esteja tão presente no jogo como antes, mas continua a render com os seus golos e com a sua mentalidade que consegue contagiar todo o grupo», rematou.