O futebolista Matthijs de Ligt assumiu culpas pela eliminação do Euro 2020 da seleção de Países Baixos, derrotada este domingo pela República Checa, por 2-0, em jogo dos oitavos de final realizado em Budapeste, Hungria.

«Obviamente que dói. Basicamente perdemos por causa do que eu fiz. Não devia ter deixado a bola bater. Penso que tínhamos o jogo sob controlo. Tivemos algumas ocasiões, particularmente na primeira parte», afirmou, em declarações à estação de televisão holandesa NOS.

«Não sinto que eles [República Checa] tenham criado muitas situações, mas o cartão vermelho obviamente que fez a diferença», atirou, ainda.

De Ligt foi expulso aos 55 minutos de jogo, depois de ter visto inicialmente o cartão amarelo. Contudo, o árbitro do jogo, o russo Sergey Karasev, foi ver as imagens e expulso o central, envolvido num lance com Patrik Schick.