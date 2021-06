A federação dinamarquesa anunciou, nesta quinta-feira, que Christian Eriksen vai passar a ter um desfibrilhador cardíaco imputado.

O comunicado esclarece que o jogador aceitou a solução, recomendada por especialistas nacionais e internacionais.

«Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, tem estado em contacto com o especialista do hospital e com Eriksen, e este o mais recente estado:

"Após diferentes exames realizados ao Christian, foi decidido que ele deve ter um ICD (CDI em português, referente a cardioversor-desfibrilhador implantável). Este aparelho é necessário após um ataque cardíaco devido a distúrbios no ritmo. O Christian aceitou a solução, e o plano foi confirmado por especialistas nacionais e internacionais, que recomendam o mesmo tratamento. Pedimos a todos que permitam que o Christian e a sua família tenham paz e privacidade neste momento"», refere o comunicado da federação.

De referir que, embora vários especialistas já tenham explicado que é difícil que Eriksen volte a jogar, esta solução agora anunciada não exclui esse cenário: Daley Blind, antigo colega de Eriksen no Ajax, joga com esse aparelho.

De recordar que o internacional holandês emocionou-se ao ser substituído no jogo entre os Países Baixos e a Ucrânia, do Euro 2020, disputado um dia depois do sucedido com Eriksen. Blind reconheceu que pensou não jogar.