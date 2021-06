Daley Blind admitiu que foi muito difícil ir a jogo esta noite, na vitória dos Países Baixos frente à Ucrânia, depois do episódio de Christian Eriksen no dia anterior – o médio dinamarquês caiu inanimado no relvado durante a partida com a Finlândia.

Blind partilhou balneário com Eriksen durante três anos no Ajax, e além disso ele próprio já teve problemas deste tipo durante um jogo, e 2019, que o obrigaram a uma paragem de algum tempo.

«Senti muito o que se passou. O Eriksen é meu amigo e também já passei por uma situação parecida. Pensei muito em não jogar. Foi um grande obstáculo mental para superior, mas fiquei orgulhoso por ter jogado e por isso é que me emocionei», começou por dizer o defesa, à NOS.

«Estava a ver o jogo em direto com vários colegas. Alguns também já tinham vivido o mesmo com o Nouri e havia colegas de equipa do Christian [Stefan de Vrij]. Isto teve muito impacto em mim, foi muito intenso para mim. Mais uma vez, quero frisar que o Eriksen precisa de paz e que não especulem sobre as coisas. Precisa de descansa, tempo e espaço para recuperar», acrescentou.

O selecionador holandês, Frank de Bor, também reconheceu que o seu pupilo sofreu com o episódio: «Sei que passou um mau bocado com o que aconteceu ontem [sábado]. É normal que se tenha emocionado.»