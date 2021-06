José Mourinho confessou que chorou e rezou por Christian Eriksen, jogador que caiu inanimado no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia e que chegou a receber manobras de reanimação.



Durante uma intervenção na rádio «talkSPORT», com a qual estará a colaborar durante o Euro 2020, o técnico português considerou que este dia deve ser celebrado pelo facto de o médio do Inter estar vivo.



«Não consigo parar de pensar no que aconteceu ontem [sábado]. É um dia para celebrar, não para estar triste. Acabámos por ter boas notícias. Acredito que Deus estava a olhar para o futebol naquele momento. Tudo junto fez com que o Christian [Eriksen] ficasse connosco, com a sua família e vivo», referiu, antes de continuar.



«Foi uma situação muito além de futebol, mas mostrou os bons valores do desporto: amor, solidariedade e espírito de família. Não foi só sobre a sua família, mas também sobre a família do futebol. Uniu as pessoas. Ontem [sábado] rezei e chorei. Quantos milhões de pessoas o fizeram à volta do mundo? Acredito que muitos porque o futebol une as pessoas. Infelizmente, ontem foi pelas razões erradas, mas no final celebrámos.»



Mourinho trabalhou com Eriksen durante poucos meses no Tottenham, mas ainda não falou com o jogador. Porém, o «Special One» conversou com o compatriota do dinamarquês, Hojbjerg, e recebeu boas notícias.

«Ainda não falei com o Eriksen, mas falei com o Hojbjerg esta manhã e ele estava muito positivo acerca da situação. As notícias são boas. É um momento para celebrarmos», concluiu.



Veja a intervenção de Mourinho: