A federação da Dinamarca atualizou o estado de Christian Eriksen, vítima no sábado de uma paragem cardíaca durante o jogo contra a Finlândia.



De acordo com a informação disponibilizada, o médio dinamarquês continua «estável» e está a ser sujeito a uma bateria de exames complementares, de forma a que se possa perceber o que ocorreu, enquanto os seus colegas de equipa receberam apoio psicológico.



A federação da Dinamarca agradeceu ainda todas as mensagens que recebeu de outras federações e apelou a que mais sejam enviadas, pois todas chegarão a Christian Eriksen e à sua família.





O comunicado da Federação dinamarquesa na íntegra:



Esta manhã falámos com o Christian Eriksen, que enviou cumprimentos aos colegas de equipa. Está estável e continua hospitalizado para a realização de exames.



A equipa e o staff da seleção nacional receberam apoio psicológica e vão continuar a receber, depois do incidente de ontem.



Queremos agradecer a todos pelas mensagens dos adeptos, jogadores, da família real da Dinamarca e da Inglaterra, das federações, etc.



Pedimos que enviem as vossas mensagens para a federação dinamarquesa, vamos assegurar-nos que depois cheguem ao Christian e à sua família.