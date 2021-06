Christian Eriksen caiu inanimado no relvado nos minutos finais da primeira parte do jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, a contar para o grupo B do Euro 2020.



O médio do Inter de Milão foi prontamente assistido pelas equipas médicas que procederam a manobras de reanimação, utilizando também um desfibrilhador.



Após 15 minutos a receber assistência, o jogador dinamarquês foi retirado do relvado de maca consciente, como mostra a fotografia da Associated Press que ilustra o artigo, e encaminhado para uma unidade hospitalar de Copenhaga.