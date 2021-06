Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem a Christian Eriksen nas redes sociais, apelando a uma recuperação, com o desejo de um reencontro nos relvados.

«Os nossos pensamentos e orações estão com o Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol está unido enquanto espera por boas notícias. Conto encontrar-te em campo brevemente, Chris! Aguenta!», escreveu o capitão de Portugal na rede social instagram.

Eriksen caiu inanimado no relvado, no jogo do Euro2020 entre Dinamarca e Finlândia. O médio dinamarquês recebeu manobras de reanimação logo ali, e abandonou o estádio estabilizado e consciente, sendo depois transportado para o hospital.