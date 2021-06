O empresário de Christian Eriksen, Martin Schoots, fez uma atualização do estado de saúde do jogador.



«Acabei de falar com o pai do Christian [Eriksen]. Ele disse-me que ele está a respirar e é capaz de falar», revelou em declarações à NPO Radio 1.



O médio do Inter de Milão caiu inanimado no relvado no final da primeira parte do Dinamarca-Finlândia e recebeu manobras de reanimação, saindo do relvado consciente em direção a uma unidade hospitalar em Copenhaga onde está a realizar exames médicos.