Enquanto Christian Eriksen lutava pela vida, após ter caído inanimado no relvado, os adeptos dinamarqueses e finlandeses uniram-se e gritaram pelo nome do jogador dinamarquês.



Os finlandeses gritaram «Christian» e os dinamarqueses responderam com «Eriksen» perante um relvado deserto. Uma prova de que não há jogo mais importante do que o jogo da vida.



Neste momento, o médio do Inter está consciente e a realizar exames no hospital.



Veja este momento absolutamente arrepiante: